倒垃圾也跟上時代進步 國姓鄉啟用垃圾清運APP
國姓鄉公所為方便鄉民隨時掌握垃圾車的動態，鄉內垃圾車全面建置「垃圾清運APP」，今〈24〉日起上線啟用，讓鄉民倒垃圾更方便，節省漫長等待垃圾車的時間，未來將可輕鬆倒垃圾。
國姓鄉長丘埔生表示，為讓偏鄉傾倒垃圾也能跟上時代科技的進步，鄉公所最近將所有垃圾車都裝置中興保全衛星定位車機，只要民眾將手機下載安裝「全國垃圾通」APP，就可隨時掌握垃圾車的動態，找出最近清運點，前往傾倒垃圾。
另民眾也可依清運路線查詢，完整掌握路線資訊和垃圾車預估抵達時間、並可自行設定想倒垃圾地點，進行到站前提醒通知，於到站前5-20分鐘前提醒民眾注意，大大增加倒垃圾的便利性，享受方便的智慧生活。
今天鄉公所特別邀請各村村長舉行「垃圾清運APP」說明會，並教導村長們如何下載安裝「全國垃圾通」APP，同時也請垃圾車進行示範點巡迴，方便操作教學，更讓民眾體驗及感受使用垃圾清運APP的方便性。
(中時)
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