國美館推出萬無引力展 融合藝術與科學之美
國美館推出「萬無引力-英國FACT科技藝術交流展」，由英國FACT藝術與創意科技基金會發想及製作，當代藝術與科學之間跨界合作，推出結合藝術與科學之美的跨界新型態藝術。
由國立臺灣美術館主辦、英國文化協會協辦的「萬無引力」特展，自4月22日展至6月25日，展出來自台灣、英國、德國、墨西哥、俄羅斯及澳洲等共11組藝術家的14件作品，結合藝術與科學交流與互動，賦予科學新形態藝術。
國美館館長蕭宗煌表示，國美館近年推動藝術與科技的結合，在英國文化協會的贊助下，與FACT藝術與創意科技基金會合作，推出藝術家跨越藝術與科學的創作，期待民眾對科學能用新的角度來探討及思考。
近年運用魔術於創作中的墨西哥藝術家那姆‧曼特拉(Nahum Mantr)推出兼具批判與娛樂性的非典型魔術表演「魔術異議」作品，帶來別具一格的風貌；英國藝術家尼克‧雷辛(Nick Laessing)的「水煤氣車」作品，打造一艘全水能的汽車，呼應關於自由能源的神話。
台灣藝術團隊「遠房親戚實驗室」，以虛構的生技公司，結合表演、工作坊與展覽的表現形式，推出「自我替身」、「複製人」等議題作品；藝術家陳瀅如以「超距作用」作品，來闡釋侵入性醫療行為和國家暴行之間的抽象連結。
(中時)
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