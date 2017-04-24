目標直指亞冠賽 中職明星賽分隊出新招
2017年中華職棒明星賽將首度移師東台灣，在被譽為「全台最美球場」的花蓮棒球場開戰，這次除了投票機制有所改變，聯盟也再度在球員分隊上出新招，把年資3年以下或未超過24歲的年輕球員全歸在同隊，中職會長吳志揚期望，能藉此替11月的亞洲職棒冠軍爭霸戰提前準備，「展現聯盟接手一級賽選訓的企圖心！」
台灣、日本、韓國三國為備戰2020年東京奧運，提前磨練潛力新秀，決定於今年11月舉辦「2017亞洲職棒冠軍爭霸戰」(以下稱亞冠賽)。由職棒聯盟組隊，球員必須滿足1993年後出生或加入職棒不滿3年其中一個條件，才有參賽資格；這也是中職今年3月接掌一級賽選訓賽後，所遇到的第一個國際賽事。
為備戰亞冠賽，中職今年明星賽透過「年齡」和「資歷」，把具亞冠賽參賽資格的球員們分在「明星紅隊」，對抗資深選手組成的「明星白隊」。吳會長希望這次變革，除了讓明星賽有話題性，也能為亞冠賽、甚至2020年的東京奧運做足準備，「亞冠賽的年輕球員們是2020年東京奧運時的中華隊主力，透過明星賽把年輕選手集合在一起，盼培養團隊默契。」
(中時電子報)
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