朱立倫是連任最大對手？ 柯p給標準答案
根據媒體最新民調，新北市長朱立倫2018年若轉戰台北市，支持度僅小輸柯文哲6％，且朱的施政滿意度也達6成。對於朱立倫是否會成為連任最大對手？台北市長柯文哲24日一早出席出席螢火蟲國際研討會時，忍不住在副總統陳建仁旁打了一個大呵欠。他說「你問一百遍我答案還是一樣，認真把今天該做的實情做完再講」；他並表示，要學習每個人的優點、避免人家的缺點。
(中時)
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