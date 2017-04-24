不讓鬚眉 高二女生全國技能競賽奪木工金牌

公東高工高二女生蕭誼寧在全國技能競賽分區賽獲木工金牌。（莊哲權攝）

全國技能競賽分區賽，台東縣公東高工拿下1金1銀1銅2優勝8佳作，其中，高二女生蕭誼寧擊敗眾多高中及大學男生，勇奪家具木工金牌，將參加全國總決賽，校方表示，學木工對女生而言較為吃力，但是蕭誼寧展現女性特有的細膩度及精準度，前途看好。

「雖然很累，但是我不會放棄」，公東高工室內設計科二年級蕭誼寧，看國中時看到哥哥精緻的木工作品後，被深深吸引，也讓她走上木工這條路，她說，女生力氣小，要搬動大型機具及材料都較耗力，所以必須每天做體能訓練，加強臂力與耐力。

蕭誼寧去年參加過全國技能競賽南區初賽、全國決賽，成績不理想，今年捲土重來，她坦承壓力很大，還一度淚灑工作台，但是因自我期許，加上在師長指導及家人的支持下，讓她逐步突破困境，面對眾多木工經驗5年以上、大專院校菁英，雖然非常緊張，但是女性的細膩度，成了這次奪金的關鍵。

校方表示，蕭誼寧學木工僅兩年，在群雄環伺的項目中，勝過眾多高三及大學選手，獲得第一名，誠屬不易，也證明著現在的技藝教育已經不再偏向某種性別，而是人人均有機會。

這次公東高工參加全國技能競賽南區分賽，另有木工佳作闕狀甫、蔡捷勛；建築鋪面職類銀牌魏呈瑋、優勝林彥銘；油漆裝潢職類銅牌張瑋彤、佳作李胤翱；門窗木工職類優勝劉則彣、佳作林家豪；機器人職類佳作劉若妍、邱德豪。

(中時)