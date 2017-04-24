不讓鬚眉 高二女生全國技能競賽奪木工金牌
全國技能競賽分區賽，台東縣公東高工拿下1金1銀1銅2優勝8佳作，其中，高二女生蕭誼寧擊敗眾多高中及大學男生，勇奪家具木工金牌，將參加全國總決賽，校方表示，學木工對女生而言較為吃力，但是蕭誼寧展現女性特有的細膩度及精準度，前途看好。
「雖然很累，但是我不會放棄」，公東高工室內設計科二年級蕭誼寧，看國中時看到哥哥精緻的木工作品後，被深深吸引，也讓她走上木工這條路，她說，女生力氣小，要搬動大型機具及材料都較耗力，所以必須每天做體能訓練，加強臂力與耐力。
蕭誼寧去年參加過全國技能競賽南區初賽、全國決賽，成績不理想，今年捲土重來，她坦承壓力很大，還一度淚灑工作台，但是因自我期許，加上在師長指導及家人的支持下，讓她逐步突破困境，面對眾多木工經驗5年以上、大專院校菁英，雖然非常緊張，但是女性的細膩度，成了這次奪金的關鍵。
校方表示，蕭誼寧學木工僅兩年，在群雄環伺的項目中，勝過眾多高三及大學選手，獲得第一名，誠屬不易，也證明著現在的技藝教育已經不再偏向某種性別，而是人人均有機會。
這次公東高工參加全國技能競賽南區分賽，另有木工佳作闕狀甫、蔡捷勛；建築鋪面職類銀牌魏呈瑋、優勝林彥銘；油漆裝潢職類銅牌張瑋彤、佳作李胤翱；門窗木工職類優勝劉則彣、佳作林家豪；機器人職類佳作劉若妍、邱德豪。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。