台企聯10台商考察 金門成投資熱點

台企聯十位台商走訪金門，實地考察投資環境。（李金生攝）

海基會副董事長柯承亨（左）強調，只要有利於台商投資權益和兩岸關係的和平、繁榮發展，海基會都會全力促成，並提供必要協助。（李金生攝）

台企聯十位台商走訪金門大學，了解產學合作條件和現況。（李金生攝）

台企聯常務副會長葉春榮（右）認為長照是金門最具有發展潛力的項目之一。（李金生攝）

金大校長黃奇（右）致贈來訪台商紀念盤，由「台企聯」榮譽總會長張漢文（中）代表接受。（李金生攝）

看中金門在兩岸發展的特殊地理區位，「台企聯」榮譽總會長張漢文偕10位大陸台商，連日來在海基會副董事長柯承亨的陪同下，跨海考察當地投資環境，讓以設立「和平經貿特區」為目標的金門，一下成為台商投資的熱點。

張漢文表示，在大陸多年的會長們事業有成，為了兩岸和平與下一代幸福著想，都想為家鄉盡一分心力；柯承亨也指出，只要有利於台商投資權益和兩岸關係的和平、繁榮發展，海基會都會全力促成，並提供必要協助。

台企聯榮譽總會長張漢文偕台企聯監事長張文潭、常務副會長葉春榮、孫芳山、高錦樂、常務副監事長李泓蘭、王治中、常務理事蘇木卿和南京台商協會輔導會長海中天、東莞台商協會秘書長趙維南、西安台商協會副會長洪偉騰、東莞台商協會理事黃春幸等人，在海基會副董事長柯承亨的陪同下抵金，進行為期2天的投資環境實地考察。

他們陸續走訪水頭商港「小三通」現況及昇恆昌金湖廣場、風獅爺購物中心BOT案等大型建設與金門酒廠生產線，實地了解當地的產業特色和發展潛力，並就金門投資環境及金門在兩岸關係發展的獨特地位，與表達歡迎與支持立場的陳福海縣長交換意見。

張漢文一行今(24)早也在金大針對該校與兩岸業界「產學合作」的各種發展方向及合作議題進行座談，包含學校發展特色、學生組成、陸生員額及畢業就業等多個面向。

黃奇校長指出，台商對金門都懷有特殊感情，在洽談實習與產學合作時，也多能獲得正面回應，該校與廈門長庚醫院、聯電廈門廠簽訂實習合作協議即是，而金大為讓學生做到「立足金門、放眼世界」，除跟台灣的大學建立交換學習機制之外，也與歐、美、日、韓、東南亞及大陸一流大學有合作關係，每年皆選派學生前往異地交換學習，在教育部「特色大學計畫」及縣政府相關計畫項目的挹注下，成效十分良好。

台企聯常務副會長葉春榮則認為長照是金門最具有發展潛力的項目之一，但必須透過政府政策、學校人才培訓與企業投資發展才能有所成就。金門縣工策會總幹事王中聖也針對金門縣政府在長照政策的發展與規劃進行說明，並將在近期內提供台企聯相關資料。

(中時)