想盡己之力，屏女三人上醫科創紀錄

屏女高鈺雯（左二起）、黃毓婷及郭芯伶分別錄取高醫、北醫大與慈濟大學醫學系，破校史繁星計畫以來，考取醫科最多人紀錄。（林和生攝）

屏東中學王祥瑀受到電影《恩賜妙手》影響，最後考取陽明醫學大學醫學系。（林和生攝）

大學繁星放榜，屏東女中3名學生高鈺雯、黃毓婷及郭芯伶通過第二關面試，分別錄取高醫、北醫大與慈濟大學醫學系，破校史繁星計畫以來，考取醫科最多人紀錄。

屏女教務主任姚政男指出，女校對於解剖或見血有一定障礙，所以以往分數再高，對於選填醫科也敬謝不敏，直到近幾年有學姐挑戰成功，加上相關偶像劇風氣助長，讓當醫生不再是不可能的任務。

考上慈濟醫學的郭芯伶指出，幼稚園時曾看到描述非洲國家的影片，看到與她同年齡孩子因生長在不同國家，生活環境卻有天壤之別，尤其看到肚子大大的非洲小孩趴到牛羊底下接著尿液補充水分，讓她一直思考著可以為他們做些什麼，所以醫護相關科系一直是首選。

錄取高醫醫學系的高鈺雯，學測前一周外婆因癌症過世，她說，那時一直就有強烈感受，如果在罹病過程中有一位值得信賴的醫護人員在身旁，或許可以改變一切，這讓她更堅定朝著這條路邁進。

考取北醫大的黃毓婷，受到兄長就讀醫科影響，希望自己也能從醫，擅長研究的她期許自己，能在醫治病患的同時兼顧研究。

另屏東中學也有2人錄取醫科，分別是王祥瑀及王鼎言，錄取陽明醫大及中山醫學大學，王祥瑀說，原本想念電機系，高二時看了描述美國天才腦神經外科醫生班卡森的電影《恩賜妙手》後，決定念醫，想當個頂尖的外科醫生。

(中時)