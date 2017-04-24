零售營業額創新高 餐飲業飲料最夯
經濟部統計處今（23）日公佈今3月份批發、零售及餐飲營業額動態調查。批發業受到外銷帶動維持正成長，零售業營業額3,252億元則創下歷史新高，至於餐飲營業額中飲料業表現最為亮眼。
數據顯示，3月份批發業營業額為8,332億元，年增6.1％；零售業營業額3,252億元，年增1.7％；餐飲業營業額351億元，年增3.9％。
總計第一季，批發業營業額為2兆3,344億元，年增6.0％；零售業營業額1兆68億元，年減0.06％；餐飲業營業額額1,147億元，年增3.2％。
展望4月表現，預估批發業營業額預估年增5％、零售業因為母親節檔期開跑，預估年增1.1％、餐飲業受到淡季和高基期影響，營業額增幅不大，預估年增1％
(工商)
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