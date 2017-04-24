桃花開了？趙麗穎深夜幽會 被神秘男親密摟肩
大陸女星趙麗穎因演出《花千骨》人氣飆漲，成為許多人心中的女神，近日她被拍到深夜和一名男性約會，對方伸手緊緊摟住她的肩，看似相當保護她，十分親密的舉動，引來外界猜測是否為新戀情。
據《搜狐娛樂》報導，趙麗穎日前某天中午身穿白襯衫搭配牛仔裙，和助理等一行人現身飯店，當時看來並無異常，不過到了晚上，陸媒再次遇見她，趙麗穎這回改穿一件黑色長裙，並戴上黑帽、黑口罩，打扮十分低調。
陸媒目擊趙麗穎搭車到三里屯，一下車就被一位神秘男性摟住肩膀，兩人快步地往夜店走去，而男子全程守在她身旁，右手緊緊搭在她肩上，一路上趙麗穎也完全沒被路人認出。接著直到凌晨一點半左右，趙麗穎才在一群友人的陪同下走出夜店，但已經不見神秘男子的身影，隨後趙麗穎便與同行友人揮手告別，獨自搭車回家。
事實上，趙麗穎日前參加實境秀《向往的生活》體驗農家生活，在和節目吉祥物柴犬「小H」玩耍時，卻爆出一句「單身狗要跟單身狗在一起」，洩露自己的感情狀況還是空白，讓粉絲相當心疼她因工作太忙，沒時間戀愛。
(中時電子報)
關鍵字：趙麗穎
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