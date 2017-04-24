經國號戰機起飛胎壓不足 棄飛送鑑定
空軍台南四四三聯隊一架經國號單座戰機，今天上午準備起飛時，突然發現戰機左側主輪胎壓不足，飛行員立即放棄飛行，返回檢修。聯隊說，初步檢視輪胎並無釘子插入、無裂痕等現象，已交由專業人員鑑定調查。
四四三聯隊政戰主任彭玉家指出，上午9點45分左右，這架經國號戰機在跑道頭準備起飛進行例行演訓任務時，飛行員才一鬆開煞車就發現輪胎怪怪的，隨即放棄起飛。
聯隊檢視發現戰機左側主輪胎壓不足，維修人員隨即卸下有問題的輪胎，並更換新胎，但因出問題的輪胎外表並沒有釘子插入、裂痕等現象，已交由專業人員鑑定調查。
彭玉家表示，由於飛行員機警發現輪胎有問題，處置應變也相當正確，因此跑道仍能維持正常運作，也沒有影響民航班機的起降。
(中時)
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