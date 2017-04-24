全中運》黃國庭改寫游泳千五自由式全國紀錄
就讀於花蓮四維高中3年級的黃國庭，24日在彰化全中運游泳高男組1500公尺自由式游出15分27秒92，改寫自己在去年全中運創下的15分30秒04全國紀錄，同時還達到今年8月台北世大運參賽標準。
黃國庭與卓承齊可說是國內目前長距離最好的兩位選手，去年全中運兩人拚戰到最後才由黃國庭勝出，今年兩人再次對決，黃國庭進一步將差距拉開，最終以將近14秒的優勢輕鬆奪金。
黃國庭國小4年級開始練習游泳，5年級投入張育銘教練的麾下，一開始就是以長距離的體能訓練為基礎，直到國中才將專項擺放在1500公尺自由式。
張育銘表示，「所有來到我這裡的學生都是先訓練長距離體能，等到有一定的基礎之後才會依照選手個人的條件分項，以中國大陸孫楊和南韓朴泰桓為例，兩人最早也都是練習長距離，後來才轉練短距離，先有體能再有爆發力，就能闖出一片天。」
張育銘說，國庭最大的優點就是心無旁鶩，能將所有的心思放在游泳池內，不會被外物所影響，而且他永遠都只有一種表情，無法從她的臉上看到喜怒哀樂。
張育銘表示，國庭已決定留在花蓮念東華大學，原本沒有預測他會在這次全中運破全國，沒想到無心插柳柳成蔭，現在不但破全國還達到世大運參賽標準，那就讓他去更高層級的賽場上開開眼界吧！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。