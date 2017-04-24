全中運》黃國庭改寫游泳千五自由式全國紀錄

花蓮四維高中三年級黃國庭在彰化全中運游泳高男組1500公尺自由式改寫自己保持的全國紀錄。(張育銘教練提供)

就讀於花蓮四維高中3年級的黃國庭，24日在彰化全中運游泳高男組1500公尺自由式游出15分27秒92，改寫自己在去年全中運創下的15分30秒04全國紀錄，同時還達到今年8月台北世大運參賽標準。

黃國庭與卓承齊可說是國內目前長距離最好的兩位選手，去年全中運兩人拚戰到最後才由黃國庭勝出，今年兩人再次對決，黃國庭進一步將差距拉開，最終以將近14秒的優勢輕鬆奪金。

黃國庭國小4年級開始練習游泳，5年級投入張育銘教練的麾下，一開始就是以長距離的體能訓練為基礎，直到國中才將專項擺放在1500公尺自由式。

張育銘表示，「所有來到我這裡的學生都是先訓練長距離體能，等到有一定的基礎之後才會依照選手個人的條件分項，以中國大陸孫楊和南韓朴泰桓為例，兩人最早也都是練習長距離，後來才轉練短距離，先有體能再有爆發力，就能闖出一片天。」

張育銘說，國庭最大的優點就是心無旁鶩，能將所有的心思放在游泳池內，不會被外物所影響，而且他永遠都只有一種表情，無法從她的臉上看到喜怒哀樂。

張育銘表示，國庭已決定留在花蓮念東華大學，原本沒有預測他會在這次全中運破全國，沒想到無心插柳柳成蔭，現在不但破全國還達到世大運參賽標準，那就讓他去更高層級的賽場上開開眼界吧！

(中時電子報)