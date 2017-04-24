上任百日專訪駁執政差 川普：好事沒有人寫

美國總統川普。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)即將在本周迎來他任期的第一百天，而他也在這個指標性的時期表示，這個期間自己擔任了一個非常不一樣的總統，而面對大眾對於他的百日新政不如預期的評價，他表示他認為百日指標沒甚麼意義，但自己成就的事很具意義，卻沒有人寫。而將近三個月的期間，也讓川普感觸很深，稱這份工作要投入的情感更多，比以往擔任從商更具挑戰。

據《美聯社》專訪報導，川普在任期將屆滿百日前接受訪問表示，自己的不可預測性和強硬的態度震驚了國際其他領袖，但卻也在他發射巡弋飛彈攻擊敘利亞時，獲得了他們認同與稱讚。不過他也間接承認，在上任百日的時間，沒有辦法達到他當初所承諾的景象，人民短時間內還感受不到改變。

不過川普也沒因此氣餒，他認為上任百日這個指標時期的成就並不代什麼，因為這只是總統任期的一小部分，畢竟幾乎沒有總統可以達到像羅斯福總統(Franklin D. Roosevelt)「百日新政」的成績，而且自己其實做了很多很具意義的是，包括和中國、埃及等國家打好關係，只是這些好事卻沒有人寫。

而這段期間也讓川普有不同的感受，他表示在發射對敘利亞的飛彈時，他告訴自己這有可能會造成不必要傷亡的冒險決定，這也是作為一個三軍統帥必須承擔的責任，他認為擔任總統比起過去從商必須更有心，事實上商人在做決定時，最好不要投入太多感情，而總統一職卻恰恰相反。

川普在擔任總統初期的路走得顛簸，一上任就面臨了FBI和國會的調查，再加上他百任新政中的要點，兩次的移民政策都被聯邦法官擋了下來，甚至他提名的大法官還必須動用非常手段才有辦法通過任命，以及也被他視為改革目標的取代歐巴馬健保的失敗，都讓他的百日政策受到質疑。

但川普仍沒有因此受挫，他表示未來將推動一系列的新政策，包括美國史上最大幅度的減稅。而這百日內他因總統一職有了新領悟，他表示未來將不會在CNN和MSNBC以及報導他負面新聞的媒體，過去他一直認為自己必須看這些負面評價，不過他現在不會這麼做了，而他也認為目前是一個「艱難的時期」，但不一定是自己造成的。

(中時電子報)