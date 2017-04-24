童年遭後母關狗籠 女星竟曝又摘除子宮
拍過8支「蠻牛」廣告、被稱為「蠻牛太太」的女星蔡湘宜，在鏡頭前活靈活現展現角色的強勢、喜感，但其實私下命運坎坷，小時候是個受虐兒，不僅遭受後母殘忍對待，甚至健康出了大問題，46歲的她，更曝光這兩天動了摘除子宮的大手術。
據《壹週刊》報導，蔡湘宜出生沒多久，生母就改嫁了，將幼小的她留給了父親，而爸爸有4任老婆，因此她兄弟姊妺眾多，彼此年齡差距大，她出生時爸爸已經60歲，蔡湘宜跟最大的哥哥以及小媽也差了20歲，她從小只跟爸爸比較親近，小媽相當討厭她，等爸爸一出門，就叫她滾出去，她就躲著不回家，等爸爸回來找她。
之後小媽更出新招，雖然不把她趕出門，卻將她帶到陽台，跟狗關在一起，直到太陽下山，爸爸回家才將她放出來，這被關狗籠的經歷長達1年，直到後來小媽學畫畫需要助理，才讓小4的蔡湘宜幫東西、接送上下課，之後小媽被迫跟爸爸分開，她才真正擺脫受虐兒生活。
昨蔡湘宜在臉書轉貼了相關報導，感謝媒體曝光她的故事，「在我剛剛摘除子宮出院的同一天，播出我的報導」，眾人才知道她除了從小身世堪憐，身體狀況還相當差，據悉，蔡湘宜患有子宮肌腺症，卻被誤診為「子宮肌瘤」，原本其實應該早摘除子宮，醫生卻覺得她還太年輕，強制要她保留，反倒造成她血紅素過低，年紀越大，月經來潮時就出血越嚴重，昨日終於住院拿掉了子宮，也因此她才能親自與大家分享人生，「因為我走過來、活過來才能在此與大家分享。感恩一切，如果沒有這一切的過程我又如何能成為現在的我呢？！」，蔡湘宜認為一切都是上天賜福，「重獲新生的我將繼續邁開大步勇往直前，希望大家繼續為我加油」。
(中時電子報)
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