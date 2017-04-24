接軌國際教育，高師大與日本大學實質交流

高雄師範大學赴日本，與４所大學交流。（高師大提供）

因應世界政治、經濟、教育及文化朝向「無國界化」的發展趨勢，國立高雄師範大學校長吳連賞日前親自率隊參訪日本新潟、岩手、滋賀及櫻美林等四所姐妹大學，分別簽署合作備忘錄或學生交換協議書，積極推動高等教育國際化。

高師大已與日本7所大學締結姐妹校，近3年來師生交換人數近200位，其中包括有文創、設計、體育及語文等領域交流熱絡，並延伸至附屬中小學教師及學生教育見習。

高師大學生利用交換期間至日本合作廠商參與工作實習，獲得跨文化職場之體驗，已形塑良好互動及網絡緊密之跨國教育與實習合作平台，高師大在與日本交流和國際化之努力已漸顯成效。

台灣與日本同樣都面臨高齡化及少子化之挑戰，日本首相安倍晉三已宣示10年內將致力於推動高校國際化之決心，高師大配合政府當前政策，更將其列為校務發展重點。

校長吳連賞更是不辭辛勞，親率副校長王惠亮、總務長唐硯漁及國際事務長李翠玉等行政團隊，積極參訪姐妹校，落實國際人才養成目標，在國際化挑戰中開拓新局，提昇國際競爭力。校長吳連賞強調，未來將與此4所大學擴大諸如教師與學生的交流計劃、文化創意及設計產業的跨國合作計畫、各領域國際合作交流工作坊、設全英語微型課程及其他國際合作計劃等，積極合作展現實質成效。

(中時)