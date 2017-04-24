故宮南院在嘉義高鐵站 舉辦「打開亞洲之門」展覽

故宮南院「打開亞洲之門」展覽從4月24日至8月10日在高鐵嘉義站大廳及二樓通道間展出，旅客正在仔細觀看展出文物。（余信賢攝）

故宮南院「打開亞洲之門」展覽從4月24日至8月10日在高鐵嘉義站大廳及二樓通道間展出，高鐵站務員也熱心位旅客介紹本次故宮南院「打開亞洲之門」展覽。（余信賢攝）

故宮南院「打開亞洲之門」展覽從4月24日至8月10日在高鐵嘉義站大廳及二樓通道間展出，旅客正在仔細觀看展出文物。（余信賢攝）

國立故宮博物院與台灣高鐵，利用高鐵嘉義站的空間，在24日推出「打開亞洲之門」展覽，並舉行開幕儀式，現場有嘉義市管樂團亞洲樂曲演奏及四面泰傳舞團的泰國傳統舞蹈表演，氣氛相當熱絡。

「打開亞洲之門」展覽以旅人為發想概念，結合故宮南院經典亞洲藝術主題，由臺灣起站，從臺灣圖附澎湖群島圖及清代宮廷畫師謝遂「職貢圖」看亞洲地區各國旅人的往來交流，接到高麗時代「青瓷瓜形水柱」、印度手工繪染 「生命之樹紋繪染掛飾」及伊斯蘭玉雕工藝「瓜瓣杯」等明星展件的文物脈絡及文化創意，引領觀眾欣賞亞洲多元藝術文化的融合與淬煉。

展區中設有QRcode，掃描即可聆聽主題文物導覽解說服務，搭配亞洲及嘉義發展相關生動影片及故宮南院典藏文物的複製品觸摸區，豐富感官體驗，讓往來嘉義的旅客在匆忙來往間與文化邂逅，打開通往亞洲藝術的心靈之門。本次展覽共展出16件作品。

故宮副院長李靜慧表示，國人要到故宮南院參觀前都會搭乘高鐵到嘉義，高鐵嘉義站是一個前進故宮南院的重要樞紐，為了讓旅客一到車站時就可以預先知道故宮南院內的展覽內容，因此與高鐵合作。將部分館藏設立在嘉義站內，使得南來北往的旅客可以先行瞭解展出內容。這次展期由4月24日至8月10日，歡迎大家前往參觀。

(中時)