嘉義議員痛批 蔡政府如同詐騙集團
嘉義縣議會24日召開第14及15次臨時會議，縣議員詹琬蓁在議事殿堂上詢問縣長張花冠遇到詐騙時會做什麼措施？縣長回答，會先打電話給警察局，請他們處理。
這幾個月來，張花冠積極到行政院去爭取鐵路高架化預算。在12月7日行政院請嘉義縣提出鐵路高架化可行性評估報告，1月24日已經將報告送至行政院審查。
2月13日縣議會召開臨時會時，縣長也提到，等行政院通過之後嘉義縣鐵路高架計畫後，鐵路高架化就會實施。沒問題啦！只是會比嘉義市還慢一年多的時間。詹議員又提到，可是最近幾個月，看了新聞報導說嘉義縣的民雄跟水上這路段的鐵路高架化經費居然只分配到5000萬的鐵路高架規劃費。
詹琬蓁說，民進黨蔡英文在競選選總統時，張縣長全力的輔選，使民進黨在嘉義縣的得票數是全國第二。但前瞻基礎建設計畫，這個相當龐大的建設經費卻只規劃了5800萬給嘉義縣當規劃費，還不是工程經費，這是不是蔡英文總統欺騙了嘉義縣民，張縣長是不是要代表嘉義縣民去向警察局報案，說明蔡英文總統欺騙了嘉義縣民，算不算是詐騙集團？
張縣長表示，已經有向蔡總統反應，嘉義地區的鐵路高架化，不可一次核定先行施工嘉義市，嘉義縣市原本一家，鐵路高架化應該一同實施。嘉義市鐵路高架化在市長黃敏惠任內就已經核定了，而嘉義縣的部分，鐵工局都沒有核定施工計畫。
(中時)
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