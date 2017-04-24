屏東首座寵物公園29日開幕 邀飼主帶毛孩體驗
屏東縣政府為讓飼主與毛小孩有一個專屬活動空間，特地在高屏溪左岸設立寵物公園，將於4月29日舉辦開幕活動，屆時會有免費狂犬病預防注射、健診、寵物美容、珍奇異獸展等，邀請飼主帶家中毛小孩一起現場體驗。
屏縣府指出，高屏溪左岸高灘地高屏橋下交通方便、周邊無住宅區且占地廣，在寵物公園內設置各式設施，例如彩繪水泥涵管，讓主人與毛小孩躲貓貓；跳高輪胎架，可讓毛小孩訓練跳躍能力；浪狀棧道可讓毛小孩鍛鍊腳力。
寵物公園主要以犬隻運動為主，飼主使用時有些限制，例如寵物公園內有分大型犬隻活動區及小型犬隻活動區，這樣可避免小型犬隻遭到大型犬隻攻擊而受傷。在園區還設有狗便清理袋，飼主一定要負責清理狗便；進入園區一定要繫上狗鍊，避免犬隻因對峙而互相攻擊。
縣府表示，未來寵物公園將是各類寵物聚會的重要地點，舉凡多元認養寵物展或其他犬隻家族聚會，都可以此為據點，如此不但可吸引不同族群參與，也可讓寵物公園充分發揮功能。
(中時)
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