麵條工廠工人左前臂絞入製麵機 醫護現場麻醉截肢

奇美醫護團隊將工廠暫時當成急診室，10餘位醫護人員現場進行麻醉截肢手術。（台南市消防局提供）

呂男左手卡緊在機台中動彈不得，警消到場也束手無策。（台南市消防局提供）

（18：10 更新內文）歸仁區成功路一家製麵工廠24日下午1時許發生工安意外，呂姓製麵工人在清理機台時左前臂絞入製麵機內卡死拔不出，警消人員也束手無策，通知奇美醫護團隊接手，當機立斷全身麻醉從手肘截肢，1個多小時後順利送醫住院，殘肢已無法接回。

53歲呂姓員工是歸仁區一家製麵工廠員工，24日下午1時許照慣例清理機台，不慎左手絞入製麵機內，因為是攪拌用的機台，呂男左手被絞到變形見骨，還卡緊在機台中拔不出，痛的不斷哀嚎，同事見狀趕緊報案。

歸仁警消分隊人員表示，呂男卡在機台內的左手前段幾乎已絞爛，狀況緊急，原本嘗試先破壞機台救出傷者，但只要一動機台，呂男就喊痛，救援工作棘手，請來專救隊員評估，決定先給氧氣並施打點滴，轉通知奇美醫院救護團隊接手。

奇美醫院大陣仗出動2位急診醫師、2位骨科醫師、1位內科醫師與3位麻醉科醫師、2名護理師趕到現場。醫師群見傷者左前臂已血肉模糊，若拖延下去整條手臂有壞死可能，決定當場進行全身靜脈麻醉的截肢手術。

醫療團隊10餘人就地將工廠當成臨時急診室，展開消毒、麻醉工作，手術進行時，呂男全程趴臥在機台上未看過程，骨科醫師鍾啟榮切除左手肘以下部位，手術經過1個多小時後，呂男順利脫困，殘肢雖拾起但已無法接回。

呂男生命徵象穩定，下午4時18分送往醫院手術室清創縫合傷口，後續住院觀察。

(中時)