「全壘打王」高國輝 預定2周內歸隊
2015年締造中華職棒單季39轟紀錄的富邦悍將重炮高國輝，本季第3場出賽就受傷，以致目前已有擊出5支全壘打的吳宗峻，暫居該隊全壘打王，他今天(24日)在明星對抗賽記者會雖推薦球迷票選吳宗峻入選明星隊，但會後說：「只要給我1個月時間，我就會追過他。」
高國輝雖然不是慣用的右手臂受傷，但目前仍無法正常打擊練習，只能作固定的打擊T座練習。他表示，大約再1、2周就能歸隊，希望回來後對球隊戰績有貢獻。
高國輝列入傷兵後，吳宗峻成了富邦悍將最會打全壘打的球員，但他信誓旦旦表示，只要1個月就能追過吳宗峻。
他指出，胡金龍去年也發生相同的傷勢，但因休養不夠就復出，以致造成二度傷害，所以胡金龍有告訴他不要操之過急。
(中時電子報)
關鍵字：受傷
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