台中梧棲大排 又見大量魚群暴斃
台中市梧棲大排死魚屢見不鮮，24日又見大量魚群暴斃，上百隻魚屍遍佈乾涸的河邊長達百餘公尺，經過日曬後惡臭撲鼻，環保局表示，研判日前水利局清理河面關閉水閘門，造成水流量不足所致，已通知該局前往處理。
住戶陳先生說，23日看見梧棲大排有數尾死魚向下游流，原先認為只有幾尾不以為意，沒想到今天早上，門前的下厝橋段出現密密麻麻的魚屍，遍佈在乾涸的河邊，魚屍經過烈日曝曬，變得腫脹且散發陣陣惡臭，嚴重影響環境衛生，痛斥魚群暴斃每年上演，至今未見改善。
環保局今天接獲通知前往查看表示，由於魚群死亡一段時間，屍體已經腐爛，無法檢驗出急毒性，研判是日前水利局關閉水閘門，進行水面清理導致水流量不足，因而造成魚群集體死亡，目前已經通知該局前往清除魚屍。
(中時)
關鍵字：梧棲
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