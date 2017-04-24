亞洲第一！北市率先響應 Best for City 城市挑戰賽
起源於美國紐約的「Best for City對城市最好」活動，台北市將作為亞洲第一座參與城市參與，接棒紐約，推動「Best for Taipei 對台北最好」。
台北市長柯文哲參加開跑記者會，致詞表示台北市願景是宜居永續，但政府功能只占不到20%，「要改變這個社會，企業才是最重要的動力。」第一個開始「Best for city」的紐約有1300家企業、6.5萬名員工參加比賽，不僅是關心企業魄力，也關注社會、環境及員工等面向，如果要北市府舉辦類似比賽，「以我的經驗大家就會開始造假。」
「對城市最好」是全球首次官方(紐約經發局)與民間(非營利組織國際 B 型實驗室)攜手合作，帶動大都會的企業創造更多優質工作、提升工作環境品質、改善社區生活水平，同時強化企業營收能力，創造出政府、企業與市民三贏。
「Best for Taipei」活動目的是要帶動北市企業關注員工照顧、環境友善與社區經營等議題，將免費提供線上企業影響力評估系統，協助企業藉由自我檢核找到城市定位。
北市府 4月24日起推出為期一年的「Best for Taipei（對台北最好）」企業挑戰賽，活動目的係為帶動北市企業一起來關注「員工照顧」、「環境友善」與「社區經營」等議題，以推動企業兼顧獲利、社會公平與社會公益。
北市的 B 型企業代表－中華徵信所、綠藤生機、瑞德感知等，也拋磚引玉，積極響應「Best for Taipei 對台北最好企業挑戰賽」，期待與更多企業一起交流、良性競爭，努力對台北更好。
(中時)
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