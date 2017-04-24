屏東郵局響應世展會 為孩子打造無暴力童年

屏東郵局響應世展會，為受暴兒童募款。(林和生攝)

根據聯合國統計，全球有10億兒童正面臨各種形式暴力威脅。每5分鐘就有1名兒童因「暴力」離開人世，每10個女孩，就有1個為性虐待受害者，超過2億4000萬名兒童住在受衝突戰亂影響的國家，身處暴力風險當中。

為了保護兒童免於暴力侵害，屏東8間郵局即日起一連6天，響應台灣世界展望會「終止兒童受暴」全球行動，除在郵局櫃檯擺放捐款箱、郵局內設攤義賣外，更提供郵政紀念鑰匙圈、紀念郵車，回饋捐款的愛心民眾，期待讓每一個孩子童年不再受暴力威脅，能平安長大。

(中時)