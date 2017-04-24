離譜! 一小時連二次酒駕被警逮

中市謝姓男子，第一次酒駕被扣機車後，竟然又借汽車酒駕上路又被逮，一小時內被逮二次。（黃國峰翻攝）

警方對謝姓男子酒測，酒測值為0.26mg／l，依觸犯公共危險罪移送法辦。（黃國峰翻攝）

台中市25歲謝姓男子，日前凌晨開車因路口等紅燈，號誌已轉成綠燈，卻遲不開車，南屯大墩所彭姓員警上前攔查，謝男見狀隨即自招酒駕，表示不到1小時前已因酒駕被開了9萬多罰單，且機車也被扣，央求員警放他一馬，不過員警對他酒測值為0.26mg/l，依觸犯公共危險罪移送法辦。

警方指出當日凌晨3時25分許，謝男獨自從某夜店駕車離開，因停等紅燈變綠燈還遲遲不走，遭警攔查，即表明有酒駕，並稱稍早凌晨2時28分前已遭第四分局黎明所員警查獲酒駕，因拒測、又無照駕駛重機車及行駛人行道，罰！罰！罰！連三罰，遭警方開出金額共高達新臺幣9萬6600元罰單，又因拒測機車被扣，這才返回夜店借了一台車，因該車是借來的新車，對朋友不好交代，希望警方放他一馬，現馬上搭計程車回家。

警方聞言當場訓斥，明明知道酒後開車是不對的，稍早才遭警方查獲，居然不到1小時又重蹈覆策，完全無視其他用路人的生命，真的是不要命了!

大墩所所長周景彬表示，依刑法第185條之3規定:「駕駛動力交通工具吐氣含酒精濃度逾每公升0.25毫克，處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金」。至於民眾若5年內有酒駕2次以上者，將處以新臺幣9萬元罰鍰，並當場移置保管該汽車及吊銷其駕駛執照；如肇事致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。警方對於酒駕行為一定嚴正執法，千萬勿有心存僥倖心態以身試法。

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(中時)