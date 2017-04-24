蛋箱有7張QR Code礙追查 農委會坦承缺失
戴奧辛雞蛋風波延燒，農委會QR Code溯源標章機制遭疑有問題，採樣人員曾見過一籃子上有7張QR Code，不曉得該掃哪一張，造成追查困難。對此農委會表示，有蛋商重複使用塑膠籃，未把舊的標章撕掉就貼上新的，機制確實有缺失，會加強稽查尋求改善。
農委會畜牧處副處長王忠恕表示，農委會推行QR Code溯源標章已經一年多了，以利發生食安問題追溯來源農場，不過目前確實了解到有些蛋商未把舊標籤撕掉，又貼上新的標籤重複使用，對第一線人員造成困擾，這點缺失會輔導蛋商改進。
王忠恕表示，母雞下蛋時會經過產道，因此過去CAS檢測主要針對沙門氏桿菌等微生物檢驗及藥物殘留等，未納入戴奧辛檢測，既然社會關切此議題，未來會研擬把CAS納入檢測項目，並建立抽查機制。
王忠恕指出，市場端也發生消費者擔心雞蛋安全的問題，造成雞蛋產地價格從原本的28.5元下滑至25.5元，不過農委會內部有監控計畫，假如雞蛋價格跌落至監控價格，農委會就會啟動產銷調節機制，不過無法對外透露實際監控價格是多少，否則就怕有心人士操縱，刻意讓蛋價跌到監控價。
被問到QR code是否影響溯源追查。衛福部食藥署副組長許朝凱表示，1天半之內就充分掌握上下游業者，截至4月24日中午12時，衛生單位累積出動188人次，清查778家業者，已預防性下架7744公斤的雞蛋。
(中時)
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