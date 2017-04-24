新竹高商首次為考生祈福 師生攻玉山主峰　

新竹高商28位師生，利用18至20日3天時間，登上玉山主峰，向上天祈求考生統測順利。（新竹高商提供）

新竹高商校長黃開成（中）率28位師生，成功攻上玉山主峰，24日在學校進行分享談。（郭芝函攝）

為趕在統測前夕，新竹高商校長黃開成率師生28人，帶著校內統測以及指考考生名單，成功登上玉山主峰3953公尺三角點，向上天祈求同學衝破重重考驗，考上理想校系，成為該校創校77年來，首次舉辦的祈福活動，也讓同學對生命有不同領悟，在臉書留下心中悸動。

新竹高商「挺進玉山3952公尺」祈福活動，由全年級自願參加，18日出發至阿里山、隔日入住排雲山莊，20日清晨4點半攻頂，首位攻頂的女同學南蓁表示，過程雖煎熬，頭暈、頭痛，晚上也睡不好，但山景太壯觀，靠著意志力，會愈爬愈有勁，直呼超有成就感。

「關關難過關關過！」另位女同學連慧宇說，玉山是臺灣的象徵，因此決定挑戰自己，面對高聳的山，敬畏的心油然而生，人生旅途就像登山，有高低起伏，認為既然玉山都爬過，日常生活遇到的麻煩瑣事，也都不算什麼了。

閒暇之餘也會爬山的校長黃開成說，原20日凌晨就要上山攻頂，大半夜卻下大雨，為避免危險發生，在屋內等候片刻，學生以為會敗興而歸，所幸老天賞臉，撥雲見日，希望同學藉此活動，為今年考生帶勇氣與信心，並在人生旅程留下美好回憶，以及良好人生啟示，盼未來每年都能舉辦。

(中時)