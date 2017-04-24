從「薪」出發 大專業農王偉丞從農路
原本任職於食品公司的王偉丞，不捨父母漸長的年紀，8年前才35歲時，就辭職返回後壁區務農，善用政府資源配合政策方向，從種植4公頃水稻開始，目前已承租近百公頃，也大大地增加自己的收入。
農糧署南區分署表示，王偉丞辭掉食品公司職務返鄉務農，即設定薪資水平，務農第2年即擴大種植面積至10公頃，並貸款買下第一部曳引機，為使機具充分發揮使用率，他還替其他農民代耕。
但王偉丞發現，在從事代耕期間，因耕作人施作時間不同，相同區域的農地常需重複往返，非常不符合經濟效益，讓他開始有了「整合耕作區域」的想法。
到102年，政府調整「小地主大專業農政策」，租賃獎勵適用範圍，由原95或96年連續休耕農地，放寬至83至92年基期年有案者，以協助大專業農租到適合或鄰近農地，這項利多也讓偉丞更積極擴大承租面積，除了利用農會於農地銀行所建資訊，更與妻子前往較多休耕田區域，逐戶拜訪地主，經多方努力及地主口耳相傳，承租面積也逐年增加到百公頃。
王偉丞累積在科技與食品產業任職的管理經驗，分別於旱作區種植硬植玉米及青割玉米，水稻區種植台農71號及台南11號，105年更將20公頃的稻田轉作黑豆，5公頃轉作胡麻，利用種植不同作物及不同品種錯開農忙期，增加機具使用率，分散風險提高利潤，現在收入，已比食品公司的收入還多。
(中時)
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