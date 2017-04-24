毒蛋風波食藥署長首出面 自清：我親自指揮 絕沒神隱
毒蛋風波延燒，農委會、食藥署、環保署三部會今(24)日大動作同步舉辦記者會，食藥署署長吳秀梅更首度親自出面公開說明。外界質疑，食藥署長吳秀梅神隱到第四天，直到今天終於出面，對此吳秀梅特別強調：「我絕沒神隱，這次從檢驗到追蹤全程都是我親自指揮」，自認「全力做事情」，自清的意味濃厚。
食藥署今天下午召開臨時記者會，由吳秀梅親自上陣主持，請來農委會、環保署以及毒物專家主動針對外界的質疑一一澄清，尤其民眾擔憂市場上的蛋還能不能吃？
吳秀梅數度口氣激動的強調，食藥署已經預防性下架，包含彰化3家疑似出問題蛋場的雞蛋數量多達7744公斤，「大家還不相信嗎？」
吳秀梅說，民眾不用改變飲食習慣，現在市面上的蛋就是安全的，因為遭懷疑出問題的蛋都已經下架了。
記者會結束之前，吳秀梅還主動搶站在麥克風前，對在場的媒體強調她沒有神隱，指食藥署面對這幾波偽藥、食安事件都是在她的指揮、掌控之下進行的，「我絕對是全力且努力的在做事情」，絕對不像部分媒體所說得「搞神隱」。
(中時)
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