睽違10年 鄭志龍加入中華男籃教練團

「籃球博士」鄭志龍睽違10年再度加入中華男籃教練團陣容。(林宋以情攝)

上次擔任中華男籃經理已經是2007年，「籃球博士」鄭志龍今年獲周俊三力邀，睽違10年再度加入中華男籃教練團陣容，盼能將率領新疆男籃中國CBA奪冠經驗、以及執教期間知悉的亞洲籃壇走向，為中華隊助一臂之力。

才率新疆奪冠，鄭志龍返台後沒有停歇，近日與台灣女籃傳奇「錢姐」錢薇娟等體壇運動員號召，成立原住民運動暨藝文發展協會，希望作為有潛力的原住民孩子最大後援，經也將在5月舉辦首波「原住民3X3籃球聯盟」，在全國5縣市10部落舉辦3對3籃球賽。

3年前告別SBL執教舞台，鄭志龍轉往中國CBA戰場，先後擔任青島雙星、新疆助理教練團，並在今年助新疆隊拿下總冠軍頭銜，鄭志龍表示，當時CBA球季還在最後階段時，就與周俊三通過電話，「作為過去戰友，尤其周俊三執教相當敬業。我也希望能將自己在CBA這段期間所知，帶給中華隊。」

「籃球博士」鄭志龍睽違10年再度加入中華男籃教練團陣容。(林宋以情攝)

中華男籃首個比賽，就是6月2到7日在日本長野舉行的亞洲盃東亞資格賽。鄭志龍表示，東亞資格賽主要以戰力調整為主，「首個階段先讓有經驗的球員做喘息，讓年輕球員多點經驗，8月亞洲盃男籃賽再做最後衝刺。」

「原住民3X3籃球聯盟」首個活動將在全國5縣市10部落舉辦3對3籃球賽，預計將有300支隊伍報名參加，5月7日南澳率先開打，5月20苗栗泰安區、5月27日桃園復興鄉、6月4日新北市烏來區、6月10日新竹尖石、五峰區接續登場，總決賽6月17日回到桃園市銘傳大學。

(中時電子報)