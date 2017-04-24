反龍崎掩埋場團體 向台南議會及市府陳情

台南市多個民間團體反對龍崎牛埔設置事業廢棄物掩埋場，共同發起「行腳參拜陳情」，今天中午抵達台南市議會遞交陳情書。（洪榮志攝）

台南市多個民間團體反對龍崎牛埔設置事業廢棄物掩埋場，共同發起「行腳參拜陳情」，前(22)天從龍崎兵工廠出發後，今天中午抵達台南市議會及市政府分別遞交陳情書，強烈反對在美麗的龍崎牛埔自然地景設置埋掩場，要求政府撤銷開發許可。

龍崎世界級的白堊泥岩地形景觀，計畫設置事業廢棄物掩埋場，引發龍崎鄉親及民間多個團體反對，發起行腳參拜行程。昨天上午7點出發時，陳情隊伍只有3、40人，沿途經過牛埔清水祖師廟、龍崎文衡殿等廟，中午抵達關廟山西宮休息後，下午再出發人數已增加1倍。一行人每到1間宮廟即集體參拜、上愛護土地疏文，祈求神明協助，化解此案。

行腳參拜隊伍上午從仁德出發走到延平郡王祠參拜國姓爺，再轉往台南市議會及市政府陳情。市議會秘書長郭伊彬、市議員曾順良及環保局長李賢衛分別出面接受陳情。李賢衛說，事業廢棄物掩埋場的主管機關為經濟部，將把鄉親的意見完整轉達，也希望經濟部應該下來與鄉親溝通。

接連2天參與行腳參拜的民間團體，有：反歐欣廢棄物掩埋場聯盟、台南市教育產業工會、台南市教師會、龍船里、牛埔里自救會、台南社大、台南環盟、台灣水資源保育聯盟、台南市產業總工會、荒野台南分會及土豆仁辦公室許又仁等團體及代表。

歐欣公司也發表聲明指出，該公司針對龍崎掩埋場一案，長期以來持續傾聽輿論與民間團體表達各種意見，也願意針對廢棄物處理的議題，提供最新技術與環境工程的見解，做為各界參考。但此案為國家環保政策一環，全案已通過環評，相關公文書資訊均公開透明，該公司也早已對外承諾，不收受有毒有害事業廢棄物，請各界鑒察。

(中時)