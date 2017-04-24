2歲童誤飲氫氧化鈉 緊急就醫幸無礙
台中市一名粗心的媽媽，隨手將製作手工皂使用的「鹼水」放置在家中，卻被年僅2歲大的兒子誤飲下肚，家人發現後立即將孩子送往醫急救，所幸吞下的量不多，經接受胃藥及抗生素治療後，目前平安出院。
這名媽媽告訴醫生，日前在家中製作手工香皂，依習慣將凝固手工皂的氫氧化鈉與水混合後的「鹼水」裝在紙杯中，因想先將完成的手工皂拿到別處風乾，便將剩餘的「鹼水」隨手放置，未料，兒子「小豪」竟拿起杯子往嘴裡倒，發現時他已嚎啕大哭。
中國醫藥大學兒童腸胃科醫師陳浚穠指出，經胃鏡檢查，男童上半部的食道與氣管黏膜灼傷，為腐蝕性食道炎與杓狀軟骨炎，幸好未造成食道穿孔，經住院治療3天後已平安出院。氫氧化鈉溶液多為無色無味，若未存放妥善，容易造成幼兒誤食，近2個月已接獲2起類似情況。
陳浚穠強調，若幼童誤食強酸或強鹼，應立即送醫，千萬不要自行催吐或灌食清水、牛奶，催吐可能造成食道二度灼傷或導致嗆到、引發不良物質跑進肺部，喝水或牛奶則可能使得酸鹼容易接觸其他液體、對消化道造成再度傷害。
(中時)
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