新聞深喉嚨》一年敗掉三成民意！ 「前瞻撒錢」是蔡總統最後仙丹？

中天新聞

立場相對偏綠的台灣民意基金會24日公布最新民調，針對「蔡英文總統上任已經快一年了，請問您贊同或不贊同她處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策」？結果顯示：5.2%非常贊同，33.4%還算贊同，29.4%不太贊同，16.6%一點也不贊同，15.5%沒意見、不知道或拒答。換言之，有38.6%的台灣人民贊同蔡總統領導國家的方式，有46%的人不表贊同。和最近一個月相比，贊同蔡總統處理國政方式的人上升1%，但不贊同的人上升3.5%；這一來一往，使目前不贊同比例高於贊同比例7.4%。台灣民意基金會固定每月公布民調，走勢頗具參考價值。蔡總統的滿意度與不滿意度在去年11月「死亡交叉」後，今年2月一度「枯木逢春」，但3月、4月又連續重挫，520就職週年倒數26天，只怕屆時會很難堪？

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相較於就職時的69.9%滿意度，蔡總統在一年內丟失三成民意的支持，或許正因如此，如今急著繳出執政成績單。一方面說國家財政困難，對勞工和軍公教痛下殺手；一面又不惜債留子孫，急忙撒錢當耶誕老人。立法院本週起將審議總計8900億元的「前瞻基礎建設計畫」，在此之前，蔡總統已經先到地方去「扮白臉」大開支票。行政單位只憑11條條文的特別條例，就要把國家的舉債上限一舉花光，甚至把下任總統可動支的錢也花得一乾二淨！接著還有民進黨立委「帶風向」，如邱議瑩24日就放話說，看是哪些立委在「阻礙」國家建設！記得前總統陳水扁任內的「8年800億元治水特別預算」嗎？一樣是總統親自下鄉「綁樁」，區區兩張A4紙的計畫書就要跟國庫討800億元，還製作「在怎麼野蠻，也不能擋救命錢」廣告抹黑在野黨的監督。一樣的「套路」，十倍的胃口，民進黨要把國家帶往什麼境地？

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「前瞻基礎建設計畫」其中除了有鋪瀝青、蓋停車場等典型「綁樁」計畫，還有讓人不解的「網路人格權」等「數位建設」計畫，但最為輿論詬病的莫過於動輒砸下數百上千億「到處蓋捷運，全國拚輕軌」！台北市長柯文哲潑冷水說：「捷運會虧到不省人事」，前行政院長毛治國24日也投書表示，政府現階段應提供「中眾、小眾」公共運輸，尤其在偏鄉普及以公車為主的公共運輸，才能解決高齡社會和弱勢族群的交通問題。若地方連經營公車都有困難，軌道運輸蓋出來「只是後來的災難而已」。此文一出，民進黨中央隨即痛批毛治國「健忘」。問題是，會批評就是因為不健忘，記得前總統陳水扁任內，也為了選舉綁樁搞出「一縣市一機場」嗎？毫無效益，純屬民粹，現在蔡總統是不是非要硬推「一縣市一捷運」、「一縣市一輕軌」，搞到悲劇重演？

法國總統大選23日舉行首回合投票，選前最大熱門馬克宏（Emmanuel Macron）以23.9%的得票率領先，極右派的勒朋（Marine Le Pen）則以21.4%緊追在後。兩人將於5月7日的第二回合投票一決勝負。這是法國現代選舉史上，首度沒有主流政黨參選人能晉級第二回合。目前，執政左派的社會黨與最大的在野右翼共和黨，選後第一時間都呼籲支持者「力挺馬克宏，就是阻止勒朋極端主義！」該怎麼看待這場法國大選？

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當仇恨升級，過激的暴力只會層出不窮。上週末，位於陽明山上的蔣介石銅像遭斬首，聲稱犯案的「台獨建國工程隊」說是為了向八田與一「獻祭」。但《新聞深喉嚨》想知道的是，八田與一銅像被砍，台南市政府成立專案小組當重大刑案來辦，市長賴清德親筆寫信給日本友人「報備」，總統府發言人黃重諺痛批「破壞公物不足取」。反觀蔣介石銅像被砍了這麼多座，偵辦進度到哪了？總統府要出來說句話嗎？網友都肉搜到「台獨建國工程隊」成員了，警方還在「拔草測風向」？

台灣最後3位慰安婦倖存者之一的許陳蓮花，20日晚間8時因腸道破裂感染逝世，享壽92歲。前總統馬英九21日傍晚5點52分在臉書上發文哀悼，多次寫到日軍「羞辱」、「奴役」、「殘害」慰安婦，還特別強調「會繼續批判日本軍閥的殘暴與日本政府的顢頇，因為這是人道與人權的大是大非問題」。當天晚間8點11分，蔡總統也在臉書上發文哀悼，但只說：「二次大戰為許多無辜的人民，帶來難以撫平的傷痛」，隻字未提「日軍」或「日本」，或是慰安婦的委屈與悲哀。蔡總統在文末寫道：「您放心，我答應您的事情，我們都有在做」。是什麼事情？蔡總統沒明說，不過近日跟日本殖民與慰安婦有關的兩件事，一是蔡總統欽點的優先法案《促進轉型正義條例》排除日據時期，二是民進黨立委尤美女等人，朝野協商時拒絕在《促轉條例》中加入替慰安婦向日本政府索賠的條款。蓮花阿嬤在天之靈若有知，會作何感想？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)