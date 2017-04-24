《獨家》民視急轉彎 《我的老師叫小賀》延畢了

演員們感情好。（資料照）

民視十點半檔青春校園喜劇《我的老師叫小賀》大受歡迎，收視也高，GINO曾放話要拍到600集，變成《我的教授叫小賀》，日前卻傳出該劇將播至六月初收攤。

消息一出，引來觀眾不滿，經過一天之後，民視今午表示，應廣大觀眾要求，《叫小賀》決定「延畢」，目前暫定七、八月才讓劇中學生和老師們一起「畢業」。

GINO笑說，「早知道我就講1000集」，他表示民視可能還在籌備備檔戲關係，所以才又決定繼續播，他手上有兩個主持節目，《叫小賀》要繼續拍下去，拍攝時間不影響。

(中時)