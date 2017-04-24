怕吃毒雞蛋 攝取蛋白質有其他的選擇
近日戴奧辛雞蛋使台灣民眾人心慌慌，害怕吃到毒蛋，因此而不敢購買，對於每天應攝取的蛋白質，我們又該從何處得到呢？
依據健康醫療網，我國民眾每人每年可以吃下300顆雞蛋，平均每天都要吃下1顆雞蛋，以攝取每日所需的蛋白質，台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，短時間內不吃雞蛋，並不會造成營養缺乏，但若想補充蛋白質可以改從肉類或豆類下手。
一顆約50公克的雞蛋含有約7公克的優質蛋白質，但其實含約200毫克的膽固醇，因此蘇秀悅營養師建議一日以一顆雞蛋為限；若改從肉類獲得蛋白質，同樣含有7公克的蛋白質來計算，一兩瘦牛肉膽固醇僅23毫克，一兩瘦豬肉及雞肉約有20毫克膽固醇，而一兩魚肉膽固醇則是0~15毫克，比起雞蛋低出許多。
若是蛋奶素食者，蘇秀悅營養師則建議從豆類攝取蛋白質，2~3匙的黃豆或毛豆、市售半盒的豆腐都含有7公克的優質蛋白質，而且零膽固醇，可以當作攝取優質單白質的替代品。
(中時電子報)
關鍵字：雞蛋
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