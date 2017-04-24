響應世界閱讀 淡大跨「閱」美國文學

「跨‧閱：美國文學閱讀地圖與姐妹校城市」系列活動，24日在淡江大學覺生紀念圖書館開跑。（譚宇哲翻攝）

書展透過一本本以美國城市為主題的小說，重新勾勒讀者記憶中的城市印象。（譚宇哲翻攝）

423世界閱讀日剛過，淡江大學覺生紀念圖書館承續「閱讀 行旅 愛分享」的概念，以「跨‧閱：美國文學閱讀地圖與姐妹校城市」為主題舉辦館藏主題展、大學紀念杯收藏展及講座，藉由分享文學，讓一本本以美國城市為主題的小說，重新勾勒讀者記憶中的城市印象。

「跨‧閱：美國文學閱讀地圖與姐妹校城市」系列活動，24日在淡江大學覺生紀念圖書館開跑，由淡江大學國際副校長戴萬欽為活動揭開序幕，分享淡江姐妹世界大學座落的城市及國際交流經驗，並搭配「閱讀地圖與姐妹校」書展，傳達透過閱讀連結世界的概念。

覺生紀念圖書館館長宋雪芳表示，「閱讀地圖與姐妹校」書展展出以美國各州為場景的文學著作，透過「一州一書」引領讀者紙上行旅，拼湊出完成的美國文學版圖與城市記憶，並連結師生與姐妹校，認識學校在美國的國際交流情形。

此外，系列活動也包含國企系教授林炯垚的大學紀念杯收藏展、美國行旅與蒐藏故事閱讀沙龍、速寫畫家陳吉斯玩創意彩繪杯及「糾結麥迪遜之橋」講座等，場場引導讀者深入閱讀、促進創意發想，系列活動即日起至5月21日在淡大覺生紀念圖書館閱活區舉行。

(中時)