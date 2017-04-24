市府加強查緝非法旅宿業者 確保住宿安全
台中市積極發展觀光旅遊，非法旅宿業卻如雨後春筍！觀光旅遊局副局長陳育正24日於公安會報中，針對「台中市旅宿業輔導與管理」提出專題報告；他指出，市府105年度共稽查旅宿業515家次，日租套房190家次，查獲並裁罰38家次，將持續強化旅宿業管理確保消費者住的安全。
陳育正指出，統計至105年底，台中市合計有432家旅宿業，其中觀光旅館業8家、一般旅館業344家、民宿80家；通過星級旅館評鑑共計55家，總客房數6,126間，全國排名第三。依交通部觀光局統計資料，105年度住宿中市旅客數約為676萬人次，比104年度成長2.7％。
陳育正表示，市府將日租套房列入專案查緝重點對象，並有專人定期上網搜尋日租套房違規廣告；經查獲除要求網路平台業者立即撤除下架外，未來將依立法院新修正通過的發展觀光條例規定，針對刊登非法旅宿廣告之業者直接裁罰，從源頭阻斷非法業者行銷管道。
秘書長黃景茂認為，觀旅局應落實取締非法旅宿業者，藉此提升旅遊品質；未來也必須持續加強稽查與管理，尤其日租套房部分，除加強查緝，也要輔導業者合法化，以維護民眾住宿安全；並呼籲非法業者、切勿以身試法。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。