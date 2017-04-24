市府加強查緝非法旅宿業者 確保住宿安全

台中市政府觀旅局將加強稽查日租套房，查獲立即裁罰；並全力輔導業者合法化，以維民眾住宿安全。（陳世宗攝）

台中市積極發展觀光旅遊，非法旅宿業卻如雨後春筍！觀光旅遊局副局長陳育正24日於公安會報中，針對「台中市旅宿業輔導與管理」提出專題報告；他指出，市府105年度共稽查旅宿業515家次，日租套房190家次，查獲並裁罰38家次，將持續強化旅宿業管理確保消費者住的安全。

陳育正指出，統計至105年底，台中市合計有432家旅宿業，其中觀光旅館業8家、一般旅館業344家、民宿80家；通過星級旅館評鑑共計55家，總客房數6,126間，全國排名第三。依交通部觀光局統計資料，105年度住宿中市旅客數約為676萬人次，比104年度成長2.7％。

陳育正表示，市府將日租套房列入專案查緝重點對象，並有專人定期上網搜尋日租套房違規廣告；經查獲除要求網路平台業者立即撤除下架外，未來將依立法院新修正通過的發展觀光條例規定，針對刊登非法旅宿廣告之業者直接裁罰，從源頭阻斷非法業者行銷管道。

秘書長黃景茂認為，觀旅局應落實取締非法旅宿業者，藉此提升旅遊品質；未來也必須持續加強稽查與管理，尤其日租套房部分，除加強查緝，也要輔導業者合法化，以維護民眾住宿安全；並呼籲非法業者、切勿以身試法。

(中時)