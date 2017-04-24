遲來2年的婚紗照！宥勝「一家4口」甜蜜入鏡

宥勝帶蕾媽、蕾蕾一起拍婚紗。（怡佳娛樂）

宥勝帶蕾媽、蕾蕾一起拍婚紗。（怡佳娛樂）

宥勝帶蕾媽出國拍婚紗。（怡佳娛樂）

蕾媽挺孕肚拍婚紗。（怡佳娛樂）

宥勝帶蕾媽、蕾蕾一起拍婚紗。（怡佳娛樂）

宥勝帶蕾媽、蕾蕾一起拍婚紗。（怡佳娛樂）

宥勝與「蕾媽」小嫺結婚2年，女兒蕾蕾已經滿2歲，「底迪」也將於7月出生，但兩人遲遲未舉辦公開婚禮，不過宥勝3月底帶著妻小進行為期1個月的婚紗之旅，到尼泊爾、奧地利、土耳其拍攝婚紗，因為蕾媽6個多月的孕肚在身，再加上蕾蕾也入鏡，一家4口提前在婚紗照裡留下甜蜜全家福。

宥勝的婚紗之旅總共到3個國家，除了放棄尼泊爾的大象婚紗，在土耳其與奧地利各留下一些回憶。由於蕾媽懷孕孕，再加上蕾蕾同行，所以婚紗拍得很隨性，呈現符合心境的玩樂風格居多。但到最後一天，宥勝語重心長的跟妻子說：「我們可不可以拍一組只有我們兩個人的？真正浪漫的美美婚紗照？」

於是當天造型師在幫他們整完妝髮後就把蕾蕾帶離現場，讓夫妻獨處，沒想到畫面看起來唯美，攝影師卻爆料宥勝與老婆的對話超白目！因為蕾媽從來不化妝，當天難得點頭願意妝髮齊備，但拍親密照時，宥勝竟突然說：「妳『聞』起來好像女藝人喔！（指脂粉味）」老婆馬上眼神犀利問：「哪一個？哪一場戲？」他識相回：「呃，不好說。」當兩人靠很近對視，等待攝影師換位置，宥勝又突然說：「妳看，拍戲的時候我們就必須乾在這裡等，演員很辛苦的。」老婆又犀利問：「所以你跟她們在這種親密的等待時刻都在聊什麼？」他趕緊回：「呃，也不好說…」

蕾媽過去兩年一直拒拍婚紗照，宥勝猜想，主要原因可能是6年來對方跟在她身邊拍戲，看著他跟無數其他女孩拍婚紗照，所以肯定不想跟她們一樣，但宥勝認為這次蕾媽贏了：「因為從來沒有一位女星是挺著大肚子跟我拍婚紗的啊！」

宥勝說，這趟回台後，暫時不會再帶妻女出國，因為老婆準備生第二胎需要好好靜養，但他冒險的心還是止不住，所以預計下個月要用極省窮遊的方式闖蕩南美20天，挑戰馬丘比丘與天空之鏡，還願意開放3名粉絲一起同行，目前已在網路開放報名。

(中時)