欣賞陳鴻文投球笑裡藏刀 周思齊推薦打明星賽

周思齊肯定陳鴻文找回自信，推薦參加明星對抗賽。(資料照 陳怡誠攝)

中信兄弟周思齊今天(24日)在明星對抗賽記者會上，推薦1野1投打明星賽，推薦曾陶鎔的理由是，他總是第1個到球場，最後1個離開，是中信兄弟未來的打擊大王，推薦陳鴻文的理由是，看到他找回自信，投球變的「笑裡藏刀」。

周思齊說：「陳鴻文去年總冠軍賽讓他很失意與難過，今年經典賽再痛一次，他曾經告訴我，不知道自己還能投多久，也許哪天受傷就不能再投了，但也因為這幾年有這些經驗(失敗)，讓他心態變的更成熟，大家都知道他現在投球都是笑笑的，好像從飛刀變成『笑裡藏刀』，他是我很喜歡的投手，所以我推薦他。」

(中時電子報)