李婭莎三角戀戰火延燒 「樂觀音樂」總經理侵權判賠16萬

「金曲台語歌后」李婭莎2014年傳出與專輯製作人范揚景、「樂觀音樂」總經理兼經紀人鄭力銘三角戀，日前范揚景控告鄭力銘，未經授權即抄襲創作曲「下輩子」旋律，另名「後世人」授權滾石唱片，並收錄於婭莎2013年發行的「一個人‧唱情歌」專輯中。智財法院認定鄭侵害著作權，判處樂觀音樂、鄭力銘連帶賠償16萬餘元，並將判決書登報一日，可上訴。

(中時)