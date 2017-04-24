中職明星賽求變 新變革的「3個首度」

中職28年明星賽推出新變革，「3個首度」上路。(中職提供)

中華職棒至今來到第28個年頭，明星賽過往評語褒貶不一，儘管如此，中職仍每年發想新梗，今年明星賽也不例外，由聯盟與寶悍行銷合作，推出3個「首度」嘗試的新招，聯盟24日為活動揭開序幕的同時，也讓這些新梗與球迷們見面。

第1個首度，是中職以聯盟中有近半數球員來自花蓮為由，決定首度把明星賽戰場移師到東台灣，前進被譽為「台灣最美球場」的花蓮棒球場開戰。為迎接明星賽，今天到場參與活動的花蓮縣長傅崐萁表示，花蓮球場在職棒球員工會的建議下，將休息室、外野草地等區預做全面性整修，預計5月初完工，6月就能驗收。

第2個首度，是中職因應今年11月將組隊參加「2017年亞洲職棒冠軍爭霸賽」，首度採用「年齡」與「資歷」分隊，把不超過24歲或職棒年資未滿3年的年輕球員，分在「明星紅隊」，與資深球員組成的「明星白隊」展開交手。中職會長吳志揚期望藉這樣的方式，能培養年輕球員的團隊默契，提前為大賽做準備。

至於洋將部分，則以「資歷」做為評選標準，年資3年以下參與「明星紅隊」票選，超過3年則歸於「明星白隊」。而若是選手在今年4月16日前，沒有在一軍出賽的紀錄，就無法參與票選；但2014到2016年選秀前2輪的選手，則不在此限，至於要參與哪個守位票選，則可由球團推薦，在今年5月31日前曾在一軍出賽者，也能透過推薦入選。

最後1個首度，則是投票機制做了改變。過往明星球員都由球迷票選產生，此次則把球迷部分調整比重為60%，並首度增加「專業人員」票選，比重占40%，讓選手、教練、媒體也有1次投票權。將透過票選選出內外野8名、捕手1名、先發投手1名、中繼投手1名、後援投手1名，共計12名選手。

明星賽票選將於明天開跑，球迷可率先透過網路或致電到聯盟完成投票，雜誌投票於下月1日開跑，現場及報紙投票則在下月9日開始。各種票選管道皆到6月7日截止，屆時中繼、救援投手人氣第1名者，將列入出賽保證名單；紅白隊人氣王則取得該守位先發，並擔任隊長一職。

(中時電子報)