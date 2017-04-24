毛小孩被救回立志當獸醫 虎尾高中張肇盷如願

台大個人申請放榜，虎尾高中劉哲志（右）上台大化工，張肇昀因幼年的寵物狗瀕危被奇蹟救回，立志當獸醫，同時錄取台大獸醫系與動物科學系。（許素惠攝）

台灣大學個人申請放榜，虎尾高中張肇盷因寵物狗誤食農藥瀕危，最後被奇蹟式救回，從小立志當獸醫，同時錄取台大獸醫與動物科學兩系；另外，劉哲志則考上台大化工。

張肇盷從小就愛狗，童年養了一條狗，某次誤食有毒東西，獸醫研判是吃到農藥，診斷可能不治，他淚眼汪汪地一直求醫生救牠，獸醫只好死馬當活馬醫，誰料，奇蹟真的出現，狗狗最後被救了回來，「當時我就立志以後要當動物醫師」。

(中時)