民眾導航出包受困山區 警溫馨救援

▲台南朱姓民眾，因導航出包，雨中迷路又撞樹，受困山區的車輛。（警方提供）

▲受困偏遠山區經草屯雙冬所長張銘淵〈右〉前往救援脫困下山的朱姓民眾一家3口。（警方提供）

草屯偏遠山區傳出台南朱姓民眾，因導航出包，雨中迷路又撞樹，受困山區，報警求救，草屯警消據報，多人抵達山區，並請吊車載運回派出所，雙冬所長並提供熱食、茶點，讓朱姓民眾1家3口感動萬分，欲贈萬元加菜金又被所長婉拒，返回後投函向員警致謝，傳出警愛民事蹟。

來自台南市的朱姓民眾，22日利用周休假日，駕駛廂型車載著一家3人欲至國姓鄉露營，不料被導航導至草屯雙冬山區與國姓鄉交界處的鹹土山區，時值傍晚又下雨起濃霧，車輛打滑致撞到路樹，讓他們一家人又急又怕。

朱姓民眾說，當時手機訊號薄弱，走了近1公里處才撥通電話向警方求救，雙冬所長張銘淵據報，當即與員警謝琪儒前往救援，發現他們駕駛的自小客車撞樹後已無法行駛，建議先乘坐警車下山，車輛隔天再請拖吊車上去救援。

朱姓民眾一家3人，經派出所安排用餐、飲用熱茶，並聯絡附近住宿之地休息，準備隔日再往山區拖吊受困車子下山，惟翌日山區還是豪雨不停，山路濕滑難拖吊，雙冬所員警只好用警車將他們載往草屯車站，讓他們先搭車返回台南。

朱姓民眾感動草屯警方人員的熱誠協助，今天特別寫了感謝函，親自送至雙冬所給所長和員警，並道出他們的感動和驚險難忘的回憶，將會永存心中；才讓警愛民的事蹟揭露出來，讓聞獲的人也都感受到「警察伯伯真的足甘心！」。

(中時)