台大資管休學 重考上台大醫

斗六高中今年有3位校友重考上台大，吳威廷地質科學系，黃姿璇獸醫系，最特別是的是周亞萱，去年考上台北醫學大學牙醫系，但最後選擇讀台大資管系，就學期間發現對資管沒興趣，加上家人期望她就讀醫學系，於是今年重考學測，參加台大申請入學，學校老師甚至利用夜間以視訊方式輔導她準備面試，果然如願以償錄取台大醫學系，而且是公費生。

斗高中應屆畢業生陳建錳錄取生化科技學系，正心中學熊政凱電機工程系與生命科學系。

(中時)