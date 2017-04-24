毒品交易遇警逮 嚇到將同夥丟包
28歲江姓男子23日凌晨開車載21歲陳姓男子和陳的19歲李姓女友，逆向停車在小港區飛機路旁，碰巧警巡邏經過，欲趨前盤查，江男竟心虛加速開溜，將準備上車的同夥拋棄，警先逮獲陳男，另組人馬也尾隨追車，逮捕江、李，起出毒品、改造槍械，全案依法送辦。
高市刑大偵6隊及保大特勤中隊，昨天凌晨1時30分執行防飆勤務，發現1輛白色自小客車逆向未熄火停在小港區飛機路，車旁站立1名男子，形跡可疑，警方欲接近時，白車駕駛突然加速逃離，規避警方盤檢。
警方當下研判有毒品交易，站在車旁的陳男正要開車門上車，卻慘遭駕車的同夥江男拋棄，坐在車內的陳男女友還和江說，「陳還沒上車，我們就逃了」，江男回說，「有嗎，他身上應該是沒有東西」。
陳男慘遭同夥拋棄，死命拔腿狂奔，還沿途丟棄身上3包重10多公克的海洛因、安非他命等毒品，和撒出30000多元現鈔，但只跑了10公尺就被特勤壓制在地；另組警方一路尾隨約4、5公里，在前鎮區新大、新都路口逮到棄車逃逸的江男和李女，警方在江男車上搜到6顆子彈、槍管和一批完整的改槍工具，隨即擴大搜索，在1百公尺外的變電箱後方找到裝有3把改造手槍的LV包。
警方清查身分發現陳男是毒品、詐欺通緝犯，陳否認販賣，供稱毒品是自食，江男辯稱買槍來玩，否認改槍，李女則嚇到不知所云；全案依毒品、槍砲等罪移送，江、陳收押，李女交保。
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(中時)
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