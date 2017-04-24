幼時母罹腦瘤 運動健將拚上台大醫
台大申請入學24日放榜，台中女中楊小豌曾有段黑暗過去，但勇於面對自己、學習改變，錄取台大社工系，未來希望幫助他人。台中一中潘宥廷從小熱愛運動，還曾每周搭夜車北上練冰刀，小學時母親曾罹患腦瘤，讓他立定從醫志向，終於透過繁星錄取台大醫學系。
陽光男孩潘宥廷皮膚黝黑，他說，從小就熱愛運動，幼稚園開始溜滑冰，每週五得搭車到台北、趁半夜減價時練習冰刀，直到國中時改練桌球，曾任一中桌球社長、球隊校隊隊長，即便到了高三，仍堅持每天跑操場20圈。
「因為運動，讓我更有精神念書！」潘宥廷說，小六時有次北上練冰刀，返回家途中接到父親電話，才知母親因昏迷送醫，檢查出罹患腦瘤，之後媽媽醒來竟不記得家人，在陪伴母親就醫的日子中，感受到家屬的焦急，所幸後來腦瘤開刀摘除，母親也恢復健康，就此立定從醫志向。
中女中楊小豌則說，小六時曾因為叛逆，到書局偷文具、去超商偷食物，雖然沒被店家抓到，但後來在媽媽的眼淚中才知道自己錯了，深覺那段日子是自己的「黑暗期」，決定透過自己的例子幫助其他曾走入歧途的年輕人，選擇社工系，是希望未來到觀護所服務受刑人。
(中時)
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