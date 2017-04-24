疑女友劈腿持槍嗆情敵 警上門卻龜縮母牌位下

身高約180公分的楊男只好縮緊身軀，龜縮躲在神明桌下，利用矮櫃遮掩難被發現；最後警驚見神桌下疑動了一下，研判有人躲在其內，舉槍喝令楊爬出。 (劉宥廷翻攝)

35歲楊姓通緝犯不爽檳榔西施女友劈腿，竟持改造手槍約情敵談判，高市刑大獲報鎖定楊男藏匿屏東阿公的住處，警上門逮人，屋內遍尋10多分鐘找不到楊男，原來他是龜縮在神明桌下，最後喝令他爬出就逮時，楊還嗆警別吵我媽媽，但警納悶屋內只有阿公，他才指著桌上牌位，警訓誡他「做壞事，媽媽不會保佑」。

楊男曾涉及暴力討債，因強盜罪入獄10年，去年10月出獄後認識30歲林姓檳榔西施進而熱戀交往，不過，楊男今年初驚覺女友疑似劈腿，就拿改造手槍嗆聲談判，甚至拉槍機作勢，威嚇情敵離開女友身旁，女友害怕遭波及，也低聲下氣回到楊身邊。

高市刑大偵4隊接獲楊男持槍械情資，鎖定楊男藏匿屏東市區阿公的住處，但楊男狡滑，為躲避警方查緝，不僅在該處設置好脫逃動線，還在外圍架設5支監視器，屋內更養了土狗；楊每天緊盯監視畫面，只要狗吠，立即準備落跑。

警方21日在外埋伏，楊男在屋內聽到狗叫聲，火速盯著監視器畫面，發現警方偵防車已前後包夾，來不及逃跑，身高約180公分的楊男只好縮緊身軀，龜縮躲在神明桌下，利用矮櫃遮掩難被發現；果真，警上門僅見楊男阿公1人，四處搜查都沒見到楊的蹤影，最後警驚見神桌下疑動了一下，研判有人躲在其內，舉槍喝令楊爬出。

楊向警察說，搜查別那麼大聲，會吵到我媽媽；此舉令警相當納悶，原來楊男指的是神明桌上的母親牌位。警方勸告楊男，媽媽不會保佑你做壞事，早點入監服刑，真心悔過，重新人生。警方也在廚房保鮮盒內查獲1把改造手槍，全案依槍砲罪送辦。

(中時)