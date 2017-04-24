台中女中黃詩晴 奪台大五冠王
大學申請入學24日放榜，台中女中黃詩晴囊括台大會計、財金、法律等5個科系，勇奪「台大五冠王」，同時也錄取清大資工系，同學聽到消息傳紙條恭賀她。黃詩晴說，剛上高中時成績不好，後來找到方法，專心聽課、放學後複習，成績才向前邁進。
戴著黑框眼鏡的黃詩晴笑容甜美，她表示，國中時成績還不錯，全校排名約20名左右，上高一時有些放鬆，成績一度掉到校排200名以外，當時真的嚇了一跳，開始摸索適合自己的學習方法，並按部就班念書。
黃詩晴說，找到念書方法後，上課專心聽講，放學回家後則把當天學過的課程內容從頭到尾再想一次，將內容融會貫通，逐漸累積實力，也因為念書時很專心於課業，即使邊看電視邊念書，也不會受影響，就此一步步跟上老師的腳步，成績維持在校排30名內。
黃詩晴是三類組考生，考上台大五個科系都是一類，分別為會計系、財金系、法律系法學組及司法組、財金法學組。她表示，高一時不清楚未來方向，因父親是醫療器材商，自己又喜愛數學，才會選擇三類，但因對理化沒興趣，最後鎖定一類組猛攻。
未來到底要選擇哪個科系就讀？黃詩晴說，目前還在思考中，因曾聽過律師羅秉成演講、獲悉許多冤案得以伸冤的故事，對法律很感興趣，但目前考慮選擇財金系。
(中時)
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