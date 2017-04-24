屏東掩埋場疑似有害物質 環保局環團互指責

上周有民眾進入枋寮垃圾掩埋場，發現80多個沒有標記說明的鐵桶，質疑是有害事業廢棄物。律師康銘哲依判決指出其為乙二醇渣。（潘建志翻攝）

上周有屏東民眾進入枋寮垃圾掩埋場發現80多個鐵桶有可疑物質，擔心是毒害廢棄物；縣府環保局澄清廢鐵桶是證物，民眾不該擅闖。環保人士怒斥，鐵桶中物質是有害的乙二醇渣，環保局不處理卻恫嚇民眾；環保局表示，該物質是油脂性廢液，已要求產出廠中纖運回。

枋寮鄉代林文央上周帶地方人士進入枋寮垃圾掩埋場，發現80多個沒有標記說明的鐵桶，質疑是有害事業廢棄物，以空拍機拍攝並手機直播。之後環保局發出聲明，指出這些是檢查官指示暫置保管的廢棄物證據，民眾卻私闖擅自打開，將請示檢察官依法處置。

對此律師康銘哲在臉書上表示，查證後發現這案件已進入司法程序，也已有法院判決，鐵桶中是中國人造纖維公司環氧乙烷製造程序產出之乙二醇渣， PH值大於12.5，依《廢棄物清理法》屬有害事業廢棄物；環保局卻只說是「廢棄油脂」。

藍色東港溪協會理事周克任表示，民眾質疑掩埋場有有害廢棄物才會進場了解。這案件都已二審判決，早就不是扣押證物，環保局不公開透明化解民眾疑慮，反而只會淡化毒物嚴重性，還出言恫嚇民眾，實在可惡。

環保局長魯台營表示，這些鐵桶是102年的查扣的，其中物質是製程當中的油脂性廢液，乙二醇渣只是個總稱。這些檢察官查扣的證物，民眾就算質疑也不能擅自闖入開封，當作合理化藉口，而是應依法律申請。

他說，事件後包括環保署、調查站等都有來勘查，若真有違法收有害廢棄物是會有刑責的。因去年底廢清法已修改，環保局目前已行文給原產出廠的中纖，要求他們運走，若廠方不理由環保局代清也會求償。

(中時)