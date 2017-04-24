桃園、關西機場及鐵道4社簽署合作備忘錄 鄭文燦：帶動兩地觀光

桃園、日本關西兩個國際機場及連結兩機場的桃園大眾捷運、南海電氣鐵道株式會社締給友好關係並在今 (24)日署合作備忘錄，桃園市長鄭文燦肯定4社合作將帶動台灣及日本兩地觀光成長。

鄭文燦今日出席「台日鐵道機場4社締結友好關係合作備忘錄簽署」儀式，並見證桃園大眾捷運、桃園國際機場公司、南海電氣鐵道株式會社、關西國際機場共同簽署備忘錄，他說，此舉不僅是台、日交通運輸及空港經營的新里程碑，也是營運模式的創新，未來將提升觀光旅遊的便利性，也希望國際旅客到台灣後，能多在台灣第一站的桃園市停留觀光，漫遊桃園市的好山好水。

鄭文燦表示，4社簽署合作備忘錄除可分享大阪關西國際機場及「南海電鐵」在交通運輸的營運模式，了解旅客一票到底、提高整體營運效率的經驗，做為未來桃園國際機場與桃園大眾捷運交互合作經營的方向；也可讓桃園市與大阪間的空中走廊，在4社的合作下更加方便。

南海電鐵社長遠北光彥指出，集團除經營關西機場到大阪市中心的鐵道，並有巴士公司、購物中心、不動產開發等多角化經營，這次簽署合作備忘錄除可提供台日旅客更方便、愉快的旅遊經驗，透過整合4社資源開發桃園、大阪觀光資源，也讓桃園、大阪有更多合作的可能性。

關西國際機場社長山谷佳之則說，期待藉由締結友好合作關係備忘錄加深4方關係、共同分享交通運輸經驗，並加強雙邊棒球團、溫泉團的交流，促進日本關西與桃園市、新北市、台北市「北北桃」1日生活圈的關係。

(工商)