警界尋車達人強哥 曾一天尋獲6輛機車

育才派出所巡佐王志強從2015年迄今已尋獲機車約100部、小客車3部，更有一天尋獲6輛機車的記錄，被封為「尋車達人」。（張妍溱翻攝）

「尋車達人」之稱的台中市警二分局育才派出所巡佐王志強，利用專業的敏感度，擅長找尋失竊車輛，今年迄今已尋獲近50台失竊機車，日前更在短短6小時內找到3部贓車，當車主到派出所領車時，驚訝警方找車功力真的是太厲害了。王志強說，當民眾開心愛車失而復得，就是繼續「找車」最大的原動力。

王志強指出，自己對數字特別敏感，尤其記憶車牌號碼特別強，每次走在路上總會特別留意停放路邊的汽機車的車牌，2015年迄今已尋獲機車約100部、小客車3部，更有一天尋獲6輛機車的記錄，被封為「尋車達人」他卻謙虛表示，職責所在，實在不敢當。

育才派出所長張世杰說，王員平時上班一定隨身攜帶警用行動電腦，只要看到可疑車輛就立刻查詢，尤其汽機車是民眾每天重要代步工具，一旦遭竊必定會造成極大困擾及不便，王尋車功力驚人，也獲同仁封為「尋車達人」稱號，鍥而不捨的精神更令人佩服。

(中時)