重炮新秀鄭鎧文 1周後傷癒2軍復出

曾位居全壘打王的鄭鎧文，一周後2軍復出。(資料照 謝明祚攝)

統一獅新生代重炮鄭鎧文，季初一度以6轟位居全壘打王，不料打的正順手時，卻在4月7日遭桃猿洋投賽格威K中左手臂，再反彈砸傷右手骨，成了傷兵，他今天(24日)表示，1周後就可到2軍出賽打復健賽，再視狀況如何決定何時重返1軍。

他表示，現在已經在進行傳接球、揮棒練習，如果順利，預定1周後就可到2軍出賽。

由於成了傷兵，目前全壘打排行榜首變成中信兄弟蔣智賢與林智勝同是8轟，鄭鎧文表示，受傷期間本來就會被超越，等復出再努力拚回來就好。

(中時電子報)